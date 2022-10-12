Superjob запустил сервис аренды жилья

Рекрутинговый сервис Superjob запустил раздел с арендой жилья. Публиковать объявления там смогут как работодатели, которые планируют арендовать коммерческое помещение, так и соискатели, которые хотели бы снять квартиру рядом с работой.

«Многие люди, меняя работу, меняют и жилье. Будем предлагать варианты на основе данных, которые есть у компании: расположения офиса работодателя, размера заработной платы, семейного статуса и т.п.», — рассказал РБК совладелец и президент компании Алексей Захаров.

По словам Захарова, Superjob будет зарабатывать на недвижимости по той же модели, что и сервис поиска работы: размещая объявления с оплатой лидов (потенциальных клиентов, которые отреагировали на маркетинговую акцию).

Компания также собирается предлагать жилье от партнеров. В ближайшее время Superjob намерен интегрировать объявления о работе с объявлениями о недвижимости.

До сих пор более 90% выручки Superjob зарабатывал с помощью рекрутингового сервиса, еще 10% приходилось на продажу рекламы, зарплатных обзоров, исследований и профориентации.

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