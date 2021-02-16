Доступ пока бесплатный: SuperJob запустил платформу для продвижения товаров и услуг

Сервис по поиску специалистов SuperJob запускает собственную рекламную площадку, на которой работодатели смогут продвигать свои товары и услуги. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Ранее SuperJob позволял продвигать на своей платформе только вакансии, теперь доступно размещение рекламы. Для кампаний бизнесу доступны обезличенные данные, которые пользователи указывают в своих резюме (почти 30 млн в конце 2020 года, по данным сервиса).

«Это верифицированные социально-демографические характеристики — от пола, возраста и наличия детей до профессии, уровня дохода и наличия водительских прав. Таргетинг по таким параметрам позволяет показывать рекламу только тем пользователям, для которых предложение может быть интересно. Рекламодатели могут в режиме реального времени отслеживать эффективность и управлять рекламными кампаниями», — пояснили в SuperJob.

Пока доступ к платформе будет бесплатным для всех рекламодателей, заверили представители сервиса. Каждому в рекламном кабинете будут начислены 5 тысяч рублей в виде бонусов, которые можно потратить на продвижение вакансий, товаров и услуг. Для участия нужно оставить заявку на сайте. Акция действует до конца марта.

Уточняется, что платформа доступна всем партнерам SuperJob в 85 регионах России, аудитория насчитывает 12 млн пользователей в месяц. Ранее компания запустила платформу для найма и трудоустройства самозанятых, сейчас на ней зарегистрировано около 30 тысяч специалистов.