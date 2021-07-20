Один из крупнейших супермаркетов Армении взял на работу российского робота

Российский робот Promobot «устроился» в сеть товаров для дома «Идеал». Она принадлежит торговому холдингу «Имэкс Групп», который открыт в Ереване (Армения). Об этом RB сообщили в пресс-службе компании, где разработали устройство.
Как отметили в пресс-службе, это самая большая сеть магазинов с товарами для дома в стране и одна из крупнейших в регионе.
Promobot четвертой версии будет консультировать покупателей на армянском и русском языках. Покупатели смогут уточнять у него наличие товаров и цены на них, а также условия акций и спецпредложений.
Перед началом работы искусственный интеллект робота проанализировал и запомнил 120 тысяч торговых позиций. Среди них — товары для кухни, сантехника, оборудование для отопления и строительные материалы.
Кроме того, инженеры компании модернизировали датчики препятствий, которые установлены в Promobot. «Исследования и тесты велись несколько месяцев в России и Армении», — говорится в сообщении.
«Промобот» основали в 2015 году в Перми. С того же года компания является резидентом Сколково. Сегодня ее промоботы «трудоустроены» в 40 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.
Кроме того, в планах «Промобот» — до 2035 года разработать человекоподобного робота.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: «Промобот»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Чайковский, Morgenshtern, «Тату»: кого из россиян чаще других слушают за рубежом
- 2 «Яндекс» поможет сдать квартиру на долгий срок в самом туристическом городе России
- 3 Калифорнийские спутники помогут российскому агротеху следить за урожаем
- 4 Борис Ротенберг стал соучредителем компании-разработчика 3D-моделей WGT из «Сколково»
- 5 Россияне пожаловались на трудности в поиске работы — исследование