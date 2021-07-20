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Один из крупнейших супермаркетов Армении взял на работу российского робота

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Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

Российский робот Promobot «устроился» в сеть товаров для дома «Идеал». Она принадлежит торговому холдингу «Имэкс Групп», который открыт в Ереване (Армения). Об этом RB сообщили в пресс-службе компании, где разработали устройство.

Один из крупнейших супермаркетов Армении взял на работу российского робота

Как отметили в пресс-службе, это самая большая сеть магазинов с товарами для дома в стране и одна из крупнейших в регионе.

Promobot четвертой версии будет консультировать покупателей на армянском и русском языках. Покупатели смогут уточнять у него наличие товаров и цены на них, а также условия акций и спецпредложений. 

Перед началом работы искусственный интеллект робота проанализировал и запомнил 120 тысяч торговых позиций. Среди них — товары для кухни, сантехника, оборудование для отопления и строительные материалы.

Кроме того, инженеры компании модернизировали датчики препятствий, которые установлены в Promobot. «Исследования и тесты велись несколько месяцев в России и Армении», — говорится в сообщении.

«Промобот» основали в 2015 году в Перми. С того же года компания является резидентом Сколково. Сегодня ее промоботы «трудоустроены» в 40 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. 

Кроме того, в планах «Промобот» — до 2035 года разработать человекоподобного робота. 

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Фото: «Промобот»

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