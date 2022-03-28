Российские рестораторы столкнулись с перебоями в поставках продуктов

Российские заведения общепита столкнулись с проблемами в поставках овощей, салатов, некоторых видов рыб. Это сообщили во ФРиО, Ginza Project, «Шоколаднице», «Якитории» и др.

Причин несколько — одни товары перестали поставлять, по другим выдвигаются условия, которые вынуждают рестораторов искать других поставщиков, а на это нужно время, объяснили эксперты «Известиям».

Глава «Шоколадницы» Олег Подгорный подтвердил наличие сложностей с закупкой соусов, сиропов, пасты. Владелец бренда «Якитория» Александр Муратов добавил, что часть партнеров остановили поставки. Некоторые, по его словам, внес изменения в условия работы, сократив период отсрочки по платежам или отменив ее совсем.

Владельцы ресторанов и кафе также сообщили об ощутимых повышениях закупочных цен. По словам Муратова, на некоторые категории они повысились на 30-80%. По его словам, больше всего изменилась закупочная цена на алкоголь. Олег Подгорный добавил, что из-за роста цен от некоторых закупок приходится отказываться и искать других поставщиков.

Для обеспечения потребностей внутреннего рынка, в том числе общепита, Минсельхоз инициировал обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября. Соответствующее решение уже принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

На фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше. При этом заменить весь иностранный алкоголь не получился, поскольку некоторые продукты невозможно выращивать в климатических условиях России.

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