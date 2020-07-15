ВЭБ.РФ и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса

Программа поддержки бизнеса в этих регионах реализуется Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) и Mail.ru Group. Партнеры инвестируют более 230 млн рублей на поддержку МСП.

Предприниматели смогут бесплатно создать и запустить страницу для своего бизнеса «ВКонтакте» и получить до 53 тысяч рублей на рекламу своего магазина в соцсети.

Участвовать в проекте «Развивай.рф | Бизнес онлайн» могут все представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на Дальнем Востоке и в Арктике. Чтобы запустить онлайн-бизнес, предпринимателю нужно зарегистрироваться на портале «Развивай.рф» и создать страницу «ВКонтакте».

Система проанализирует потребности и данные о компании и подскажет, как развивать бизнес онлайн.

География продаж не ограничена: клиентами дальневосточных компаний могут стать жители любой точки мира. Cервис интегрирован со службами доставки. При необходимости пользователи смогут задать вопросы службе поддержки, которая работает ежедневно и круглосуточно.

Для реализации пилотного этапа программы Дальний Восток и Артика были выбраны в связи с «традиционно высоким уровнем предпринимательской активности». На этих территориях зарегистрировано более 500 тысяч предприятий малого бизнеса, на которых работают 1,4 млн человек.

Шувалов не исключил, что программа поддержки бизнеса будет расширена на всю территорию России.

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