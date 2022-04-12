Большинство сотрудников малого бизнеса довольны поддержкой работодателей в кризис — опрос

Подавляющее большинство (70%) сотрудников компаний малого бизнеса по всей России довольны мерами поддержки в кризис со стороны работодателей, показал опрос «Авито Работы» и Catery.
В творческих профессиях и среди линейного персонала показатели удовлетворенности также высокие — 65% и 56% соответственно.
В исследовании отмечается, что самыми популярными мерами поддержки сотрудников в кризис со стороны компаний стали дополнительные выплаты, возможность выбрать удобный формат работы и своевременное информирование об изменениях в стране. Чуть реже работодатели организовывали дополнительные оплачиваемые выходные, тимбилдинги или корпоративы.
Опрос также показал, что более трети сотрудников Москвы и Санкт-Петербурга (39 и 33% соответственно) в ситуации нестабильности считают, что стали более мотивированными и с большим желанием выполняют свою работу. Почти половина опрошенных (47%) из городов-миллионников заметила, что их команда стала более сплоченной.
Вместе с тем 59% респондентов с конца февраля чаще стали испытывать тревогу и обеспокоенность будущим: при этом уровень тревожности у мужчин выше.
Онлайн-опрос проводился в марте 2022 года, в нем участвовали 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.
Фото на обложке: Unsplash
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