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Чистая прибыль Сбербанка в 2022 году сократилась на 75%

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2022 года составила 300,2 млрд рублей, что на 75% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщается в отчетности банка по РПБУ.

Чистая прибыль Сбербанка в 2022 году сократилась на 75%

При этом за декабрь 2022 года Сбербанку удалось получить прибыль в размере 125,5 млрд рублей, увеличив ее в годовом исчислении сразу на 40%.

«Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила 300 млрд рублей», — сообщил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводит пресс-служба.

Рост чистого процентного дохода в декабре составил 19,5% год к году, а по итогам года — 5,2%. Чистый комиссионный доход показал рост в декабре на 16,7%, по году — на 6,2%. Операционные расходы банка сократились за год на 5%. 

Число клиентов Сбербанка за год увеличилось почти на 3 млн человек, а объем средств на счетах физлиц по итогам 2022 года превысил 18 трлн рублей, что превышает показатель 2021 года на 8,2%. Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в 2 раза.

Розничный кредитный портфель по итогам года достиг 12 трлн рублей, увеличившись на 12,9%. В декабре банк выдал частным клиентам рекордный объем кредитов — 625 млрд рублей. Главным драйвером роста стала ипотека — выдачи такого рода кредитов в декабре поставили рекорд за всю историю банка, составив 382 млрд рублей.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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