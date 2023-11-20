Бюджет уже получил 40 млрд рублей налог на сверхприбыль — Силуанов

Бюджетные поступления налога на сверхприбыль от крупного бизнеса уже достигли 40 млрд рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Планируется, что бюджет до конца года получит 300 млрд рублей по этой статье.
В бюджет уже поступило 40 млрд рублей налога на сверхприбыль, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова передает ТАСС.
Ранее ведомство запланировало получить по этой статье 300 млрд рублей до конца 2023 года. Силуанов выразил надежду, что эти деньги поступят в бюджет в срок. Основным сроком уплаты налога для бизнеса в России является период с ноября по декабрь.
Владимир Путин подписал закон об уплате крупным бизнесом налога на сверхприбыль в августе 2023 года. В конце июля законопроект в третьем чтении приняла Госдума.
Заплатить взнос придется организациям, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли.
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