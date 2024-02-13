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«Связной» задолжал сотрудникам 477 млн рублей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сеть магазинов электроники «Связной» задолжала 4999 сотрудникам 476,7 млн рублей. А общий долг достиг почти 10 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на ЕФРСБ.

«Связной» задолжал сотрудникам 477 млн рублей

Сейчас компания проходит процедуру банкротства, заявление об этом было подано прошлой весной. В начале сентября 2023 года руководство ритейлера сообщило сотрудником о том, что не может больше вовремя выплачивать им зарплату.

На основании проведенной процедуры наблюдения 12 декабря 2023 года Арбитражный суд города Москвы признал ритейлера банкротом. 

Заявления о банкротстве ритейлера ранее подали «Альфа-банк», ООО «Лорус Автотранс» и несколько ИП. До этого различные компании и банки обращались в суды с требованиями взыскать со «Связного» задолженность.

  • В марте «Альфа-банк» подал два иска к компании на общую сумму 8,2 млрд рублей, а ООО «ТФН» (дистрибьютор мобильных устройств, электротранспорта, аксессуаров) — на сумму 308,6 млн рублей. 
  • В январе 2023 года суд постановил взыскать со «Связного» в пользу дистрибьютора «Мерлион» (Merlion) задолженность по договорам поставки на сумму 5 млрд рублей.
  • В декабре 2022 года был удовлетворен иск «Вымпелкома» (бренд «Билайн») о взыскании со «Связного» 839 млн рублей авансового платежа. 21 ноября 2023 года Арбитражный суд Москвы также признал обоснованным требование телеком-оператора к ООО «Сеть Связной» и включил 791,2 млн рублей в реестр кредиторов должника.

«Связной» — ритейлер цифровой техники. В розничной сети компании насчитывается более 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах России. 

Выручка ООО «Сеть Связной» по итогам 2022 года составила 56,8 млрд рублей, что в 1,9 раза меньше, чем по итогам 2021 года. Чистый убыток компании достиг 48,5 млрд рублей против 15,3 млн рублей чистой прибыли в 2021 году.

Фото на обложке: klevo / Shutterstock

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