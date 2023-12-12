Суд признал банкротом ритейлера «Связной»

В отношении компании открыто конкурсное производство. На заседании было отмечено, что восстановление платежеспособности компании невозможно и что денежных средств «Связного» достаточно для финансирования процедуры банкротства.

Заявления о банкротстве ритейлера ранее подали также «Альфа-банк», ООО «Лорус Автотранс» и несколько ИП.

До этого различные компании и банки обращались в суды с требованиями взыскать со «Связного» задолженность.

В марте «Альфа-банк» подал два иска к компании на общую сумму 8,2 млрд рублей, а ООО «ТФН» (дистрибьютор мобильных устройств, электротранспорта, аксессуаров) — на сумму 308,6 млн рублей.

В январе 2023 года суд постановил взыскать со «Связного» в пользу дистрибьютора «Мерлион» (Merlion) задолженность по договорам поставки на сумму 5 млрд рублей.

В декабре 2022 года был удовлетворен иск «Вымпелкома» (бренд «Билайн») о взыскании со «Связного» 839 млн рублей авансового платежа. 21 ноября 2023 года Арбитражный суд Москвы также признал обоснованным требование телеком-оператора к ООО «Сеть Связной» и включил 791,2 млн рублей в реестр кредиторов должника.

В середине марта у ритейлера сменилось руководство: президентом компании вместо Алексея Вуколова был назначен бывший член совета директоров АО «Связной банк» Андрей Тарабурин. В новой роли среди приоритетных задач Тарабурина назывались «стабилизация бизнеса компании», писал «Ъ».

«Связной» — ритейлер цифровой техники. В розничной сети компании насчитывается более 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах России.

Выручка ООО «Сеть Связной» по итогам 2022 года составила 56,8 млрд рублей, что в 1,9 раза меньше, чем по итогам 2021 года. Чистый убыток компании достиг 48,5 млрд рублей против 15,3 млн рублей чистой прибыли в 2021 году.

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