«Связной» занялся продажей бытовой техники

«Связной» начал продавать и доставлять бытовую технику. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Сотовый ритейлер начал продавать бытовую технику в тестовом режиме еще год назад. По словам представителя компании, теперь доставка любой техники будет доступна для Москвы и Московской области.

Расширение товарных категорий стало частью стратегии «Связного», добавил представитель ритейлера. Он отметил, что доставка таких заказов до двери клиента позволит «Связному» стать полноценным игроком на российском рынке крупной бытовой техники и электроники.

До этого «Cвязной» специализировался на мобильных устройствах и сервисах для абонентов сотовых операторов. У компании четыре тысячи магазинов в 1200 городах России.

Эксперты отмечают, что «Cвязному» придется конкурировать не только с ритейлерами бытовой техники, но и с онлайн-маркетплейсами: Ozon, Goods, «Беру!», Wildberries или Aliexpress.

Ранее «Связной» запустил производство защитных масок.