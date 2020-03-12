«Связной» запустил магазины для геймеров

«Связной» открыл магазинов «Связной Play», посетители которых могут протестировать последние новинки на рынке игровых ноутбуков от брендов Acer и MSI. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Первые три магазина для геймеров запущены в Подмосковье. В них также представлена компьютерная периферия: клавиатуры, гарнитуры, компьютерные мыши и коврики.

Помимо товарных категорий для геймеров, в магазине будут представлены гаджеты.

В каждом «Связной Play» расположен электронный каталог, где собран ассортимент гаджетов для геймеров. С помощью электронного каталога можно подобрать интересующий товар, сравнить цены, а также заказать товар с доставкой в любой магазин «Связного» на территории страны, домой или в любое другое место.

Ранее ритейлер запустил магазины формата «Связной Plus» с товарами для «умного дома». В специальных зонах посетители могут протестировать через голосовые команды устройства от Яндекса под управлением «Алисы»: умную колонку «Яндекс.Станция», умную розетку, пульт и другие устройства.

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