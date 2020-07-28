«Связной» и «Ситимобил» запустили экспресс-доставку техники

Сотовый ритейлер «Связной» и сервис заказа такси «Ситимобил» запустили экспресс-доставку товаров. По словам партнеров, доставка техники из интернет-магазина «Связной» займет не больше часа. Об этом Rusbase рассказали представители ритейлера.

Пока заказать экспресс-доставку могут жители 12 районов Москвы, в дальнейшем к услуге будет подключен весь город.

Покупатели смогут выбрать экспресс-доставку при оформлении заказа в интернет-магазине «Связной». На этапе пилота услуга будет бесплатной. Затем ее стоимость будет зависеть от расстояния, на которое осуществляется доставка. При этом сохранится зона с бесплатной доставкой.

Как отметили представители ритейлера, каждый заказ будет застрахован от возможных рисков. Компании планируют масштабировать услугу во всех регионах-присутствия агрегатора такси.

С середины апреля «Ситимобил» запустил тариф «Доставка», с помощью которого пассажиры могут передать с водителем такси посылки или ценные вещи. Посылки должны весить не более 20 кг и помещаться в машину. Перед отправкой вещи надо упаковать в конверт или коробку. Нельзя отправлять животных или крупногабаритные предметы.

Фото: «Связной»