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Российская социальная сеть для поиска событий SwapMap привлекла $2 млн на развитие

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Новый российский сервис SwapMap для поиска событий и создания сообществ по интересам привлек $2 млн инвестиций от главы фонда Alpha Robotics Venture Владимира Белого и группы частных инвесторов. Об этом RB.ru сообщил представитель компании.

Российская социальная сеть для поиска событий SwapMap привлекла $2 млн на развитие

Владимир Белый также подтвердил RB факт сделки. Российская соцсеть имеет штаб-квартиру в США. По словам Белого, компания SwapMap Inc оценивается в $60 млн. Российское ООО «Свап Мап», зарегистрированное в ноябре прошлого года, имеет стартовую оценку в $10 млн.

SwapMap запустили предприниматели из Санкт-Петербурга Глеб Ткаченко и Георгий Кожуховский. Сервис показывает актуальную информацию о событиях: на диджитал-карте в режиме реального времени видны мероприятия и пользователи, которые планируют принять в них участие. 

В социальной сети ежедневно публикуется более 300 вариантов досуга, которые предлагаются по внутренней системе фильтров. работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре и в других городах России.

Инвестиции будут направлены на привлечение аудитории, в данный момент в соцсети зарегистрировано 1,4 млн пользователей (компания набрала это количество за тестовый период). Команда планирует запуск встроенного модуля покупки и продажи билетов без комиссии, и в ближайшее время готовится обновить механику знакомств в приложении.

Платформа работает по b2b и b2c-направлениям: создать собственное событие может как компания, так и частное лицо.

По данным Web-canape на январь 2021 года, аудитория российский социальных сетей насчитывает 99 млн. Основатели платформы рассчитывают до конца 2021 года увеличить свою долю на рынке до 10%, среди сервисов по продаже и бронированию билетов — до 30%.

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Фото на обложке: Unsplash

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