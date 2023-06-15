Swarovski завершила уход с российского рынка

Swarovski полностью свернула деятельность в России и ушла с рынка. Об этом заявил глава компании Алексис Насард. По данным аналитиков на 2021 год, Swarovski занимал шестую строчку в списке самых любимых брендов россиян.
Австрийская ювелирная компания Swarovski полностью завершила сворачивание деятельности в России. Об этом пишет Kleine Zeitung со ссылкой на заявление главы Swarovski Алексиса Насарда.
О планах покинуть российский рынок Swarovski объявила в марте 2023 года. Гендиректор компании тогда заявил, что «пришло время прекратить бездействующее пребывание» в России. Также он уточнил, что сворачивание бизнеса будет проведено в соответствии с законами и экономическими санкциями.
По данным на февраль 2022 года, в России работали 12 магазинов Swarovski. Этот бренд в 2021 году занял шестую строчку в списке любимых брендов россиян, сообщал Online Market Intelligence.
Фото на обложке: AleMasche72 /
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