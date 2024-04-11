Day of Ventures Маши Бухер инвестировал в ИИ-стартап бывшего инженера Tesla

Стартап в области искусственного интеллекта Symbolica привлек $33 млн от Khosla Ventures, Abstract Ventures, Buckley Ventures, Day One Ventures и General Catalyst. Раунд серии А закрыли 9 апреля. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.
Symbolica разрабатывает базовые модели, чтобы конкурировать с OpenAI. Стартап основал бывший инженер Tesla Джордж Морган. Компания базируется в Сан-Франциско. В команде проекта пока 16 человек.
В основе подхода Symbolica лежит «теория категорий» — раздел математики, который формализует математические структуры и их взаимосвязи. В компании считают, что благодаря строгой структуре, смогут создать модели, в которых процесс рассуждения является неотъемлемой частью, а не «побочным эффектом обучения на огромных наборах данных», отметил Морган в беседе с Venture Beat
Он провел аналогию с открытием лекарств: никто не смешивает кучу случайных вещей в надежде получить нужный препарат. Фармацевты придерживаются строгой научной дисциплины, но для ИИ или машинного обучения такого подхода нет ни в каком качестве.
Первым продуктом Symbolica станет помощник по программированию. Он выйдет не раньше 2025 года, так как компании необходимо еще обучить свою модель.
Фото на обложке: Jirsak /
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