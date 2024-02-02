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Производитель бытовой химии Synergetic планирует провести IPO

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский производитель экологических моющих и косметических средств Synergetic планирует выход на IPO. В компании сообщили, что это произойдет за пределами 2024 года. Близкий к Мосбирже источник «Ведомостей» допустил, что эмитент завершит все необходимые процедуры до конца года.

Производитель бытовой химии Synergetic планирует провести IPO

Объем размещения планируется, дату предполагаемого IPO и формат сделки не раскрываются. На российском фондовом рынке производители бытовой химии не представлены.

По подсчетам аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, с учетом мультипликаторов в отрасли и оценки показателей компании капитализация Synergetic может составить примерно 28 млрд рублей.

Сейчас дебютанты размещают на бирже около 10% компании, поэтому вероятный объем IPO – до 3 млрд рублей, предположил он. По оценке БКС, стоимость компании кратно ниже – 12 млрд рублей, сказала эксперт по фондовому рынку брокера Анна Кокорева.

Synergetic весной 2023 года купил 49% маркетплейса натуральной косметики и продуктов питания 4fresh. Так производитель решил увеличить аудиторию и рынки сбыта своей продукции.

В октябре того же года компания выпустила линейку товаров для ухода за лицом. Для компании это стало новым направлением деятельности. В запуск нового производства Synergetic вложила более 400 млн рублей.

Фото на обложке: Synergetic

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