Производитель бытовой химии Synergetic планирует провести IPO

Российский производитель экологических моющих и косметических средств Synergetic планирует выход на IPO. В компании сообщили, что это произойдет за пределами 2024 года. Близкий к Мосбирже источник «Ведомостей» допустил, что эмитент завершит все необходимые процедуры до конца года.
Объем размещения планируется, дату предполагаемого IPO и формат сделки не раскрываются. На российском фондовом рынке производители бытовой химии не представлены.
По подсчетам аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, с учетом мультипликаторов в отрасли и оценки показателей компании капитализация Synergetic может составить примерно 28 млрд рублей.
Сейчас дебютанты размещают на бирже около 10% компании, поэтому вероятный объем IPO – до 3 млрд рублей, предположил он. По оценке БКС, стоимость компании кратно ниже – 12 млрд рублей, сказала эксперт по фондовому рынку брокера Анна Кокорева.
Synergetic весной 2023 года купил 49% маркетплейса натуральной косметики и продуктов питания 4fresh. Так производитель решил увеличить аудиторию и рынки сбыта своей продукции.
В октябре того же года компания выпустила линейку товаров для ухода за лицом. Для компании это стало новым направлением деятельности. В запуск нового производства Synergetic вложила более 400 млн рублей.
Фото на обложке: Synergetic
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