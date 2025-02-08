«Т-инвестиции» создали ЗПИФ «Венчурные инвестиции 1» для квалифицированных инвесторов
«Т-инвестиции» создали закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Венчурные инвестиции 1» для квалифицированных инвесторов-физлиц. Необходим стартовый капитал для участия — 500 тыс. рублей.
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Как сообщили «Ведомостям» представители компании, фонд даст возможность инвестировать в быстрорастущие российские компании на ранней стадии (раунд А).
Отбирать участников в портфель фонда будет УК «Т-капитал» совместно с «Т-инвестициями». Среди важных критериев — технологическая сфера (в том числе стартапы в сферах FoodTech, SaaS, e-commerce и др.), выручка от 300 млн рублей в год, плановый темп роста от 30% ежегодно и пр.
«Мы планируем привлечь 2 млрд рублей клиентских средств до конца февраля, — заявил изданию руководитель управления по организации сделок на рынке капитала «Т-банка» Антон Мальков, — В марте начинаем инвестиционный цикл. Целевой размер одной сделки – не более 12,5% от общего размера фонда. В нашем шорт-листе уже сегодня порядка дюжины компаний высокой степени проработки, отвечающих целевым параметрам».
«Т-банк» регулярно создает новые продукты для стимулирования венчурного рынка РФ. Весной прошлого года появилась платформа «Т-венчур» по поиску инвесторов для компании малого и среднего бизнеса.
В 2022 году «Т-Инвестиции» также запустили внебиржевые торги замороженными в национальном расчетном депозитарии акциями, а в январе 2025 года расширили перечень таких акций зарубежных компаний, которые доступны для торговли клиентам.
Фото на обложке: Unsplash
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