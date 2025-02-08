«Т-инвестиции» создали ЗПИФ «Венчурные инвестиции 1» для квалифицированных инвесторов

Как сообщили «Ведомостям» представители компании, фонд даст возможность инвестировать в быстрорастущие российские компании на ранней стадии (раунд А).

Отбирать участников в портфель фонда будет УК «Т-капитал» совместно с «Т-инвестициями». Среди важных критериев — технологическая сфера (в том числе стартапы в сферах FoodTech, SaaS, e-commerce и др.), выручка от 300 млн рублей в год, плановый темп роста от 30% ежегодно и пр.

«Мы планируем привлечь 2 млрд рублей клиентских средств до конца февраля, — заявил изданию руководитель управления по организации сделок на рынке капитала «Т-банка» Антон Мальков, — В марте начинаем инвестиционный цикл. Целевой размер одной сделки – не более 12,5% от общего размера фонда. В нашем шорт-листе уже сегодня порядка дюжины компаний высокой степени проработки, отвечающих целевым параметрам».

«Т-банк» регулярно создает новые продукты для стимулирования венчурного рынка РФ. Весной прошлого года появилась платформа «Т-венчур» по поиску инвесторов для компании малого и среднего бизнеса.

В 2022 году «Т-Инвестиции» также запустили внебиржевые торги замороженными в национальном расчетном депозитарии акциями, а в январе 2025 года расширили перечень таких акций зарубежных компаний, которые доступны для торговли клиентам.

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