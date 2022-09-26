Крупный банк Таджикистана приостановил обслуживание карт «Мир»

«Душанбе Сити Банк», который занимает второе место в Таджикистане по числу держателей карт, приостановил обслуживание карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах из-за технических неполадок в работе российской платежной системы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.

«Душанбе Сити Банк» с 24 сентября отмечает технические неполадки в работе с «Миром», сейчас карты платежной системы не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах «Душанбе Сити».

Кроме «Душанбе Сити Банка» карты «Мир» в стране обслуживает «Сбербанк Таджикистана» («Амонатбанк»).

Карты «Мир» на прошлой неделе прекратили обслуживать турецкие банки Isbank и Denizbank. Такое решение было принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.

Позднее «Народный банк Казахстана» — крупнейший в этой стране — приостановил обслуживание карт «Мир» в своих банкоматах, однако сообщалось, что в стандартном режиме при оплате покупок и услуг карты обслуживаются.

Также в посольстве РФ в Ханое на прошлой неделесообщили, что один из двух вьетнамских банков — BIDV — прекратил обслуживание этих карт из-заопасений попасть под вторичные санкцие со стороны США.

Платежная система Узбекистана Uzcard также приостановила обслуживание карт «Мир». Причина — «необходимые технические процедуры на стороне участника платежной системы Uzcard».

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