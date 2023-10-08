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В России снизились продажи кофе на вынос — исследование

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

С января по сентябрь 2023 года продажи кофе на вынос упали на 6% относительно аналогичного периода 2022-го. Об этом говорят результаты исследования оператора фискальных данных «Такском».

В России снизились продажи кофе на вынос — исследование

Результатами исследования поделилось издание RT. При этом средняя цена на кофе на вынос выросла на 5% год к году — до 188 рублей.

Кроме того, аналитики компании оценили среднюю стоимость кофе на АЗС: в сентябре она поднялась до 152 рублей, рост по сравнению с сентябрем 2022-го составил 4%. При этом спрос на напиток упал 18% относительно 2022 года.

Всего в ходе специалисты проанализировали более 51 млрд кассовых чеков.

Ранее сообщалось, что самыми пострадавшими отраслями бизнеса во втором квартале этого года стали спорт, медицина и продуктовый ретейл — их «индекс здоровья» упал на 18-41%.

Фото: Unsplash

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