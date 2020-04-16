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Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков у пассажиров

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Профсоюз таксистов Москвы написал письмо главе столичного департамента транспорта Максиму Ликсутову с просьбой освободить водителей от проверки пропусков у пассажиров. Об этом сообщает РБК. 

Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков у пассажиров

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий получать электронные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля наличие пропусков стало обязательным. 

Таксистам поручили проверять, есть у пассажира разрешение на поездку или нет. Если водитель не проверит пропуск, его могут отключить от агрегаторов такси. 

Однако представители столичного профсоюза таксистов отмечают, что водители не могут выполнять требование властей. У таксистов нет доступа к базам данных, а специальное приложение для проверки «Помощник Москвы» работает нестабильно. 

Авторы письма добавляют, что водителям не объяснили, как должна проходить проверка. Кроме того, у таксистов нет права проверять документы пассажиров. Из-за этого клиенты часто отказываются предъявить пропуск, говорится в письме. 

Московский профсоюз таксистов предлагает департаменту транспорта два варианта решения проблемы. Первый — дать четкие инструкции, как проверять пропуска. Второй — снять с водителей эту обязанность. 

Фото: 2shrimpS / Shutterstock

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