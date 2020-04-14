У всех пассажиров такси в Москве будут проверять цифровые пропуска
С 15 апреля в Москве у всех пассажиров такси будут проверять цифровые пропуска. Если пропуска нет или маршрут не совпадает с заявленным, водитель откажет в поездке. Об этом сообщает RNS со ссылкой на столичный департамент транспорта.
Такси выборочно будут проверяться сотрудниками полиции.
«Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов», — рассказали в департаменте.
Также с 15 апреля сотрудники ГИБДД будут проверять пропуска у водителей и пассажиров автомобилей, въезжающих в Москву.
Напомним, систему пропусков ввели в Москве и Подмосковье с 13 апреля. С 15 апреля наличие пропусков при передвижении на общественном или личном транспорте станет обязательным.
Все цифровые пропуска оформляются бесплатно. В Москве оформить пропуск можно через портал mos.ru, отправив сообщение на номер 7377 или позвонив по телефону 7 (495) 777-77-77. Жителям Подмосковья нужно скачать в Google Play или AppStore приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» и заполнить форму.
Фото: vovidzha / Shutterstock
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