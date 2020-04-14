С 15 апреля в Москве у всех пассажиров такси будут проверять цифровые пропуска. Если пропуска нет или маршрут не совпадает с заявленным, водитель откажет в поездке. Об этом сообщает RNS со ссылкой на столичный департамент транспорта.

У всех пассажиров такси в Москве будут проверять цифровые пропуска