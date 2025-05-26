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В Москве впервые за семь месяцев зафиксирован спад продаж элитного жилья

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

В апреле в Москве был зафиксирован первый спад продаж элитного жилья за семь месяцев. Число проданных квартир в элитных новостройках сократилось на 15% по сравнению с мартом и на 16% по сравнению с апрелем прошлого года. Данные, собранные компанией Kalinka Ecosystem, передают «Ведомости».

В Москве впервые за семь месяцев зафиксирован спад продаж элитного жилья
  1. Новости

Снижение спроса на дорогие квартиры подтверждают и другие брокеры, но цифры у них отличаются. Например, представитель Whitewill сообщает о сокращении числа сделок на 16% к марту и на 55% относительно апреля 2024 года. По данным NF Group, апрельское снижение спроса составляет 24%, «Intermark городская недвижимость» — 10%. При этом в ценовом сегменте «делюкс» продажи, наоборот, выросли: на 94% по сравнению с прошлым годом, отметил представитель Kalinka Ecosystem.

Он связывает снижение спроса с отсутствием нового ликвидного предложения на рынке. Управляющий партнер «Intermark городская недвижимость» Дмитрий Халин добавляет к причинам существенный рост цен. Он рассказал о подорожание премиальных новостроек за год на 15%. А по оценкам Kalinka Ecosystem, стоимость кв. м выросла на 27% к апрелю 2024 года и составила 2,07 млн рублей.

  • В феврале участники рынка рассказали Bloomberg, что стоимость элитной недвижимости в Москве приблизилась к ценам в Париже и Лондоне. Квартиры дорожают из-за растущего спроса: богатые россияне больше инвестируют в отечественную недвижимость из-за санкций.

Фото на обложке: Mikh ail Leonov / Shutterstock / FOTODOM

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