В апреле в Москве был зафиксирован первый спад продаж элитного жилья за семь месяцев. Число проданных квартир в элитных новостройках сократилось на 15% по сравнению с мартом и на 16% по сравнению с апрелем прошлого года. Данные, собранные компанией Kalinka Ecosystem, передают «Ведомости».

В Москве впервые за семь месяцев зафиксирован спад продаж элитного жилья

https://rb.ru/news/spad-prodazh-elitnogo-zhilya/

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