IT-холдинг TalentTech объединил свои HRTech-решения под новым брендом

IT-холдинг TalentTech переименовал компанию, которая объединяет разработки в HRTech-направлении. Она продолжит работу под брендом «Поток», сообщил RB.RU представитель TalentTech. Одновременно с этим компания обновила логотип и корпоративный сайт.
До ребрендинга IT-холдинг и его компания–разработчик решений для автоматизации HR-задач носили одно название. Теперь бренд TalentTech останется только за IT-холдингом, в который также входят активы в сегментах EdTech («Нетология», «Фоксфорд», «Цифриум»), фриланса (биржа фриланса FL.ru) и консалтинга в сфере управления персоналом («TalentTech Консалтинг»).
Логотип «Потока»
«Поток» останется в составе TalentTech, продолжит работать над решениями для автоматизации подбора персонала и исследования вовлеченности сотрудников, а также адаптации и обучения нового персонала.
«Ребрендинг стал логичным шагом, символизирующим трансформацию бизнеса и активное развитие продуктов компании, он отразил стратегический характер произошедших изменений. Мы решили взять название уже знакомого рынку продукта ATS Potok, русифицировали его, сделав понятным и привычным для нашего клиента», — сообщил гендиректор «Потока» Сергей Ахметов, слова которого приводятся в сообщении.
Фото на обложке: Unsplash
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03 марта 2023
03 марта 2023