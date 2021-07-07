Платформа для маркетологов Tamburin привлекла 3 млн рублей от Moscow Seed Fund

Платформа Tamburin, которая позволяет маркетологам оценивать и прогнозировать эффективность рекламы и оптимизировать бюджеты, привлекла 3 млн рублей от Moscow Seed Fund. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Ранее проект поддержала инвестиционная компания ADV LaunchPad, выступив соинвестором по программе фонда. Сумма инвестиций не уточняется.
Tamburin автоматизирует математические расчеты для маркетологов, позволяет сэкономить бюджет, считает эффективность офлайн-рекламы и ее конверсию в продажи.
Полученные средства пойдут на развитие продукта. Компания планирует через несколько лет иметь продукт, входящий в минимально необходимый набор инструментов каждого отдела маркетинга и рекламного агентства.
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Фото: Unsplash
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