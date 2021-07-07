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Платформа для маркетологов Tamburin привлекла 3 млн рублей от Moscow Seed Fund

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платформа Tamburin, которая позволяет маркетологам оценивать и прогнозировать эффективность рекламы и оптимизировать бюджеты, привлекла 3 млн рублей от Moscow Seed Fund. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Платформа для маркетологов Tamburin привлекла 3 млн рублей от Moscow Seed Fund

Ранее проект поддержала инвестиционная компания ADV LaunchPad, выступив соинвестором по программе фонда. Сумма инвестиций не уточняется.

Tamburin автоматизирует математические расчеты для маркетологов, позволяет сэкономить бюджет, считает эффективность офлайн-рекламы и ее конверсию в продажи.

Полученные средства пойдут на развитие продукта. Компания планирует через несколько лет иметь продукт, входящий в минимально необходимый набор инструментов каждого отдела маркетинга и рекламного агентства.

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Фото: Unsplash

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