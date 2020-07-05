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«Тануки» откроет сеть пиццерий на доставку

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сеть японских ресторанов «Тануки» запустит новый проект — пиццерии в московском регионе, работающие только на доставку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Тануки» откроет сеть пиццерий на доставку

«Тануки» запустила опрос по выбору названия для нового проекта в сфере доставки пиццы. Среди вариантов — «Tvoя», Eat.Repeat, Pitsa и другие.

В «Тануки» пояснили изданию, что речь идет о пиццериях в формате dark kitchen, работающих только на доставку. Развитие планируется по франшизе, на первом этапе в Москве и Подмосковье, но «в перспективе готовы рассмотреть разные регионы и даже страны».

Доставка пиццы будет работать в «среднем ценовом сегменте». Сумму вложений в «Тануки» не уточнили.

Один из консультантов на рынке недвижимости сообщил, что «Тануки» рассчитывает развивать новый проект на территории существующих ресторанов. Для этого ей нужно до 100 кв. м к каждой точке.

По оценкам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, одна пиццерия может обойтись «Тануки» примерно в 2 млн рублей. В Московском регионе у сети около 60 ресторанов, таким образом, в запуск проекта может быть вложено около 120 млн рублей.

Фото: Unsplash

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