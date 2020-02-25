Target Global запустил новый фонд ранних инвестиций на €120 млн

Target Global запустил Early Stage Fund II объемом €120 млн. Новый фонд будет инвестировать в технологические компании из Европы и Израиля на ранней стадии развития. Об этом сообщает TechCrunch.

Инвестиции могут получить стартапы, специализирующиеся на e-commerce, SaaS, AI, а также работающие в сфере финансов и здравоохранения.

У Target Global также есть фонд для инвестиций в стартапы на более поздних стадиях и фонд Target Mobility 2.0, фокус которого — технологии в сфере автомобилестроения, персонального и общественного транспорта, а также логистики.

В совокупности под управлением Target Global находится более €800 млн.