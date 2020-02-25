Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Target Global запустил новый фонд ранних инвестиций на €120 млн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Target Global запустил Early Stage Fund II объемом €120 млн. Новый фонд будет инвестировать в технологические компании из Европы и Израиля на ранней стадии развития. Об этом сообщает TechCrunch.

Target Global запустил новый фонд ранних инвестиций на €120 млн

Инвестиции могут получить стартапы, специализирующиеся на e-commerce, SaaS, AI, а также работающие в сфере финансов и здравоохранения.

У Target Global также есть фонд для инвестиций в стартапы на более поздних стадиях и фонд Target Mobility 2.0, фокус которого — технологии в сфере автомобилестроения, персонального и общественного транспорта, а также логистики.

В совокупности под управлением Target Global находится более €800 млн.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

31 марта 2020

Корпоративный акселератор Группы ЧТПЗ на базе GenerationS

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

31 марта 2020

Корпоративный акселератор Группы ЧТПЗ на базе GenerationS

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

27 февраля 2020 — 27 февраля 2021

Продуктовая аналитика от GeekUniversity

27 февраля — 31 августа 2020

iOS Разработчик

28 — 29 февраля 2020

Формирование и развитие команды в IT-бизнесе

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ