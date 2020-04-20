Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Target Global вложился в немецкий фудтех-стартап Choco

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Венчурный фонд с российскими корнями Target Global вложился в немецкий стартап Choco. Об этом говорится в пресс-релизе стартапа.

Target Global вложился в немецкий фудтех-стартап Choco

Choco привлек $30,2 млн от группы инвесторов. Раунд возглавил американский хедж-фонд Coatue Management. Также в стартап вложились Bessemer Venture Partners, Atlantic Labs и Greyhound. 

После раунда инвестиций оценка Choco достигла $250 млн. 

Это повторное вложение Target Global в проект. В октябре прошлого года фонд участвовал в раунде финансирования, в ходе которого Choco получил $33,5 млн от нескольких инвесторов. 

Берлинский стартап Choco появился в 2018 году. Компания разрабатывает платформу, которая объединяет рестораны и поставщиков продуктов. По данным Crunchbase, всего с момента основания Choco привлек $63,7 млн инвестиций. 

Стартап работает на 17 рынках по всему миру, в том числе в США, Германии, Франции, Бразилии. К концу года Choco планирует выйти на новые рынки.

Ранее Target Global вложился в британский криптостартап Copper. 

Фото: Andrey Bayda / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2020

Акселератор УБРиР для технологических стартапов

26 апреля 2020

Cartier Women’s Initiative

26 апреля 2020

Мосфильм

26 апреля 2020

SMZ Hack

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2020

Акселератор УБРиР для технологических стартапов

26 апреля 2020

Cartier Women’s Initiative

26 апреля 2020

Мосфильм

26 апреля 2020

SMZ Hack

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 апреля — 1 июня 2020

BIG DATA

25 — 26 апреля 2020

Product Manager

14 — 16 мая 2020

ARMG

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ