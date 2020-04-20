Target Global вложился в немецкий фудтех-стартап Choco

Венчурный фонд с российскими корнями Target Global вложился в немецкий стартап Choco. Об этом говорится в пресс-релизе стартапа.

Choco привлек $30,2 млн от группы инвесторов. Раунд возглавил американский хедж-фонд Coatue Management. Также в стартап вложились Bessemer Venture Partners, Atlantic Labs и Greyhound.

После раунда инвестиций оценка Choco достигла $250 млн.

Это повторное вложение Target Global в проект. В октябре прошлого года фонд участвовал в раунде финансирования, в ходе которого Choco получил $33,5 млн от нескольких инвесторов.

Берлинский стартап Choco появился в 2018 году. Компания разрабатывает платформу, которая объединяет рестораны и поставщиков продуктов. По данным Crunchbase, всего с момента основания Choco привлек $63,7 млн инвестиций.

Стартап работает на 17 рынках по всему миру, в том числе в США, Германии, Франции, Бразилии. К концу года Choco планирует выйти на новые рынки.

Ранее Target Global вложился в британский криптостартап Copper.

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