Target Global вложился в крипто-стартап с российскими корнями Copper

В пресс-службе Target Global подтвердили сделку, но отказались комментировать ее подробности.



Привлеченные средства пойдут на расширение команды и создание продуктов для североамериканского и азиатского рынков.



Copper был основан в 2018 году Дмитрием Токаревым в Лондоне. В том же году стартапу удалось привлечь $1,3 млн в посевном раунде. Компания создает продукты, которые позволяют большим организациям приобретать, хранить и перепродавать цифровые активы.



Больше всего она известна своей разработкой Walled Garden. С помощью нее клиенты — крипто-фонды, институции и частные трейдеры с крупным чистым капиталом — могут торговать без передачи контроля другим лицам. По собственной информации Copper, с помощью Walled Garden ежемесячно совершается транзакций на более чем 500 млн фунтов стерлингов.



Венчурный фонд Target Global был основан в 2012 году Александром Фроловым. Штаб-квартира фонда располагается в Берлине. В портфолио Target Global входят FoodFox, Cian.ru, Rapyd, TimePad и другие стартапы.



Фото: официальный сайт Copper