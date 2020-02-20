Target Global вложился в крипто-стартап с российскими корнями Copper
Британский стартап с российскими корнями Copper привлек $8 млн в раунде серии А. Инвесторами стали венчурные компании Target Global, Localglobe и MMC Ventures. Об этом сообщается в блоге компании.
В пресс-службе Target Global подтвердили сделку, но отказались комментировать ее подробности.
Привлеченные средства пойдут на расширение команды и создание продуктов для североамериканского и азиатского рынков.
Copper был основан в 2018 году Дмитрием Токаревым в Лондоне. В том же году стартапу удалось привлечь $1,3 млн в посевном раунде. Компания создает продукты, которые позволяют большим организациям приобретать, хранить и перепродавать цифровые активы.
Больше всего она известна своей разработкой Walled Garden. С помощью нее клиенты — крипто-фонды, институции и частные трейдеры с крупным чистым капиталом — могут торговать без передачи контроля другим лицам. По собственной информации Copper, с помощью Walled Garden ежемесячно совершается транзакций на более чем 500 млн фунтов стерлингов.
Венчурный фонд Target Global был основан в 2012 году Александром Фроловым. Штаб-квартира фонда располагается в Берлине. В портфолио Target Global входят FoodFox, Cian.ru, Rapyd, TimePad и другие стартапы.
Фото: официальный сайт Copper
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