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Target Global вложился в стартап в сфере кибербезопасности Ermetic

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Венчурный фонд с российскими корнями Target Global вложился в израильский стартап Ermetic. Об этом говорится в пресс-релизе стартапа. Также Target Global рассказал об инвестициях в Ermetic на странице в Facebook.

Target Global вложился в стартап в сфере кибербезопасности Ermetic

Ermetic привлек $10 млн от нескольких инвесторов. Кроме Target Global, в раунде приняли участие Glilot Capital Partners и Norwest Venture Partners. 

Стартап из Тель-Авива начал работать летом прошлого года. Основатели Ermetic служили в киберразведке израильской армии. После этого они работали в других стартапах в сфере кибербезопасности, которые сейчас принадлежат корпорациям. Это, например, Aorato, которую купил Microsoft и Sygnia, которую приобрел Temasek.

Ermetic предлагает компаниям решение для защиты данных в облаке. Сервисы стартапа защищают данные в Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud. Ermetic выявляет подозрительные действия и предотвращает утечку информации. 

Ранее Target Global инвестировал в немецкий фудтех-стартап Choco.

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

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