Target Global вложился в испанский стартап в сфере телемедицины MediQuo

Как сообщает канал, в раунде поучаствовали как новые, так и действующие инвесторы. «Русский венчур» пишет, что для Target Global это вторая инвестиция в MediQuo. Впервые фонд инвестировал в сервис в 2018 году. Тогда сумма составила €1,5 млн.



В Target Global подтвердили закрытие сделки, но отказались от дальнейших комментариев.



Привлеченные инвестиции пойдут на запуск приложения для докторов mediQuo Pro. Компания намерена охватить 14 тысяч специалистов и им помочь провести 1,5 млн консультаций в ближайшие 15 месяцев.



Также MediQuo анонсировала, что Бруно Куэвас, бывший вице-президент по глобальным рынкам скандинавского медиахолдинга Schibsted, станет вторым СЕО стартапа.



MediQuo была основана в 2017 году доктором Гиллемом Серрой, Хосе Лопесом и Альбертом Кастелльсом. Стартап создал мобильное приложение для проведения медицинских консультаций онлайн. По данным EU Startups, приложение было загружено более 600 тысяч раз, и в нем провели более 1 млн приемов. Ранее MediQuo привлек инвестиции в размере €4 млн.



Венчурный фонд Target Global был основан в 2012 году Александром Фроловым. Штаб-квартира фонда располагается в Берлине. В портфолио Target Global входят FoodFox, Cian.ru, Rapyd, TimePad и другие стартапы.



Читайте далее: интервью Rusbase с управляющим партнером Target Global Михаилом Лобановым.



Фото: Blue Planet Studio / Shutterstock