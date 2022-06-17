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Основательница «АндерСон» Татулова подала иск к депутату о защите чести и достоинства

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основательница сети кафе «АндерСон» и экс-омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова подала иск к депутату Госдумы Евгению Федорову (партия «Единая Россия») о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет Forbes со ссылкой на адвоката Татуловой.

Основательница «АндерСон» Татулова подала иск к депутату о защите чести и достоинства

Иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 17 июня. Предпринимательница требует компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Как сообщается, Татулова сочла порочащими ее честь и деловую репутацию два депутатских запроса Федорова, которые 8 июня были направлены генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

  1. Федоров сообщает о якобы имеющейся у него информации о работе кафе «АндерCон» и при этом ссылается на публикации некоторых СМИ (их названия не приводятся), которые «неоднократно сообщали» о «признаках уклонения от уплаты налогов» и «недобросовестного ведения бизнеса».
  2. Еще одна часть претензий депутата посвящена работе Татуловой в качестве омбудсмена по МСП. Федоров не исключает, что предпринимательница использовала свою должность «не только в целях повышения авторитета и публичности и решения возникающих проблем с личным бизнесом», но и для того, чтобы «создать протестные настроения в интересах оппозиционно настроенных групп влияния».

Депутат также считает, что Татулова не согласна с решением руководства России в отношении проводимой на Украине спецоперации, ее деятельность финансируется «на западные средства сомнительного происхождения», а в своих заявлениях Татулова дискредитировала институты власти и подрывала основы государственности. 

В иске предпринимательницы все эти претензии названы голословными, не основанными на фактах и объективных сведениях.

  • В апреле Анастасия Татулова написала заявление об освобождении от обязанностей общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. Она занимала этот пост с июля 2020 года.
  • Татулова сообщила, что приняла это решение в связи с тем, что разошлась во взглядах с государством на то, что нужно делать, устала от того, как сейчас решаются проблемы предпринимателей, и столкнулась с давлением на себя и семью.
  • Позднее в интервью Ксении Собчак Татулова рассказала, что к ней приходили следователи поговорить «о том, что вас в постах обвинили, что вы ведете незаконную деятельность».

Фото на обложке: Unsplash

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