Структура Ивана Таврина получила контроль в Melon Fashion Group

Федеральная антимонопольная служба одобрила агентству «Радио Реклама НН» покупку сетей Befree, Sela, Zarina и Love Republic. Об этом говорится в сообщении ФАС.
Как следует из ЕГРЮЛ, ООО «Радио Реклама НН» принадлежит на 99,9% ООО «Инфраструктурный Холдинг-1». Последнее, в свою очередь, является структурой Kismet Capital Group экс-гендиректора и акционера «Мегафона» Ивана Таврина.
Как отмечается в сообщении ФАС, «Радио Реклама НН» планирует приобретение до 75% в АО «МФГ Инвест». Структура также получит право на контроль за деятельностью АО «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль».
Ранее на этой неделе шведская Eastnine объявила о соглашении на продажу 36% акций Melon Fashion Group российской «ГЕМ Инвест». Сумма сделки — 15,6 млрд рублей. Она должна быть завершена в течение двух недель.
Ранее долю в Melon Fashion Group планировала приобрести инвестиционная компания АФК «Система». Однако по обоюдному согласию соглашение было расторгнуто. Eastnine заявила, что условия сделки не были соблюдены до конца.
Фото на обложке: Sorbis /
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