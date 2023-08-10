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Структура Ивана Таврина получила контроль в Melon Fashion Group

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная антимонопольная служба одобрила агентству «Радио Реклама НН» покупку сетей Befree, Sela, Zarina и Love Republic. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Структура Ивана Таврина получила контроль в Melon Fashion Group

Как следует из ЕГРЮЛ, ООО «Радио Реклама НН» принадлежит на 99,9% ООО «Инфраструктурный Холдинг-1». Последнее, в свою очередь, является структурой Kismet Capital Group экс-гендиректора и акционера «Мегафона» Ивана Таврина. 

Как отмечается в сообщении ФАС, «Радио Реклама НН» планирует приобретение до 75% в АО «МФГ Инвест». Структура также получит право на контроль за деятельностью АО «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль».

Ранее на этой неделе шведская Eastnine объявила о соглашении на продажу 36% акций Melon Fashion Group российской «ГЕМ Инвест». Сумма сделки — 15,6 млрд рублей. Она должна быть завершена в течение двух недель.

Ранее долю в Melon Fashion Group планировала приобрести инвестиционная компания АФК «Система». Однако по обоюдному согласию соглашение было расторгнуто. Eastnine заявила, что условия сделки не были соблюдены до конца.

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

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