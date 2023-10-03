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Власти повысят «налог на выход» для иностранных компаний до 15%

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российские власти хотят повысить так называемый налог на выход из России для зарубежных компаний. Взнос планируется увеличить с 10% до 15%. Об этом газете «Известия» рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Власти повысят «налог на выход» для иностранных компаний до 15%

В декабре прошлого года подкомиссия Минфина утвердила ряд критериев для выхода иностранцев из активов в России. Они касаются компаний из стран, которые РФ считает недружественными. В частности, при продаже активов необходимо произвести взнос в российский бюджет в размере не менее 10% от операции для сделок с дисконтом свыше 90%. Если скидка меньше, взнос составляет 5% от стоимости активов.

Как отмечает Чебесков, теперь комиссию повысят до 15%. По словам представителя Минфина, правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций уже согласовала данное решение.

Издание со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета за 2024 год и плановый период 2025-2026 годов пишет, что власти ожидают поступлений в размере 114,5 млрд рублей от таких сборов.

По состоянию на 22 сентября доходы от этой статьи достигли 73,3 млрд рублей, уточняют «Известия».

В пояснительной записке также указано, что в следующем году доходы от взносов иностранцев при продаже активов сократятся до 2,1 млрд рублей, а в 2025-2026 власти вообще не рассчитывают на такие поступления.

Эксперты считают, что такое решение может быть связано с желанием задержать зарубежные компании и приостановить отток капитала, которые сказывается на курсе национальной валюты.

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Установление российскими властями обязательного взноса отразился на сделке с Yum! Brands по продаже бизнеса в России. Так, управление по контролю за иностранными активами Минфина США на несколько месяцев отложило сделку.

Фото на обложке: enciktepstudio / Shutterstock

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