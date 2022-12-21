Власти утвердили критерии для продажи иностранцами активов в России

Подкомиссия Минфина утвердила критерии для продажи иностранцами активов в России. Основной из них — добровольный взнос в бюджет России в размере не менее 10% от операции или предоставление рассрочки платежа на срок до двух лет. Об этом РБК сообщили два источника в международных компаниях.

В Минфине подтвердили применение критерия. Среди других критериев, которыми руководствуется подкомиссия ведомства при выдаче разрешений на сделки резидентов с компаниями из «недружественных» стран:

наличие независимой оценки стоимости продаваемых активов;

продажа актива со скидкой в размере не менее 50% от цены, установленной в ходе независимой оценки;

утверждение для новых собственников компании ключевых показателей эффективности (KPI).

В начале марта Кабмин утвердил правила сделок с зарубежными компаниями из «недружественных» стран. Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран теперь будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки, с обозначением условий ее исполнения.

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