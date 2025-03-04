Власти начали обсуждать продление моратория на налоговые проверки IT-компаний

Правительство обсуждает возможность возобновления моратория на выездные налоговые проверки IT-компаний, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Мораторий действовал с 2022 года и был отменен 3 марта 2025 года, так как кабмин не принял решение о продлении.

Представитель вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует в том числе Минцифры и Минфин) подтвердил «Ведомостям», что решение о продлении моратория пока не принято. Но добавил, что мораторий, введенный в 2022 году вместе с другими мерами поддержки IT-сектора, оказал положительное влияние на темпы роста отрасли — за первый год число аккредитованных IT-компаний выросло с 14 тыс. до 20,8 тыс.

В Минцифры газете сообщили, что вариант продления моратория обсуждается, но отметили, что к вопросу нужно подходить «крайне взвешенно». Представитель ведомства добавил, что перед налоговыми проверками проводится анализ деятельности налогоплательщиков, поэтому проверки затрагивают меньше 0,1% хозяйствующих субъектов, а «добросовестных налогоплательщиков они фактически не касаются».

Что это значит для бизнеса? За три года мораторий на налоговые проверки IT-компаний стал «окном возможностей» для российского IT-сектора, заявил «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, отмена моратория усложнит работу бизнеса и потребует дополнительных расходов на администрирование.

Мораторий на проверки IT-сектора был введен в марте 2022 года. В правительстве объясняли, что он нужен для поддержки IT-бизнеса в условиях экономических и финансовых ограничений. Под мораторий подпадали организации, включенные в реестр акредитованных IT-компаний Минцифры.

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