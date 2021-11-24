Доходы бюджета от повышенного НДФЛ превысили 50 млрд рублей

За девять месяцев доходы бюджета от введения прогрессивной шкалы НДФЛ превысили 50 млрд рублей. «Налог на богатых» действует с начала года. Повышенная ставка в 15% распространяется только на доходы, превышающие 5 млн рублей в год.

Об этом сказано в материалах Счетной палаты России по аудиту федерального бюджета за девять месяцев текущего года, пишут «Известия».

Доходы от прогрессивной шкалы налогообложения направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Общая доля налоговых доходов в поступлениях федерального бюджета (76,4%) оказалась ниже прогноза (79,3%). За девять месяцев поступления НДС и НДПИ составили 85,7% налоговых доходов.

В России налоги для граждан, как отметили в Минфине, являются одними из самых низких в мире, при этом они почти не меняются на протяжении многих лет. В министерстве подчеркнули, что ставка НДФЛ в 15% «затрагивает незначительную часть населения», а большинство уплачивает налог по ставке 13%. При этом в других странах налоговые ставки достигают 35%.

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Фото на обложке: Unsplash