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Доходы бюджета от повышенного НДФЛ превысили 50 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За девять месяцев доходы бюджета от введения прогрессивной шкалы НДФЛ превысили 50 млрд рублей. «Налог на богатых» действует с начала года. Повышенная ставка в 15% распространяется только на доходы, превышающие 5 млн рублей в год.

Доходы бюджета от повышенного НДФЛ превысили 50 млрд рублей

Об этом сказано в материалах Счетной палаты России по аудиту федерального бюджета за девять месяцев текущего года, пишут «Известия».

Доходы от прогрессивной шкалы налогообложения направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Общая доля налоговых доходов в поступлениях федерального бюджета (76,4%) оказалась ниже прогноза (79,3%). За девять месяцев поступления НДС и НДПИ составили 85,7% налоговых доходов.

В России налоги для граждан, как отметили в Минфине, являются одними из самых низких в мире, при этом они почти не меняются на протяжении многих лет. В министерстве подчеркнули, что ставка НДФЛ в 15% «затрагивает незначительную часть населения», а большинство уплачивает налог по ставке 13%. При этом в других странах налоговые ставки достигают 35%.

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Фото на обложке: Unsplash

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