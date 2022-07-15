В России ввели «налоговый маневр» для радиоэлектронной отрасли

На портале правовой информации опубликован закон о «налоговом маневре» для отрасли радиоэлектронной промышленности. Его реализация позволит сохранить в отрасли примерно 16 млрд рублей ежегодно. Деньги могут быть направлены на развитие производства.

Документом предусматривается, что льготы в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организаций (3% – в федеральный бюджет, 0% – в региональные бюджеты) и тарифов страховых взносов (до 7,6%) распространяются теперь не только на разработчиков, но и производителей ЭКБ и электронной продукции.

Кроме того, расширяются условия применения этих льгот за счет снижения минимального значения пороговой доли «профильных» доходов с 90% до 70%, учитываемых для целей применения льгот, в общем объеме доходов.

Для того, чтобы применить льготы компании обязаны не только достичь указанной доли доходов, но также быть включенными в реестр организаций, которые работают в радиоэлектронной промышленности. Список будет формировать Минпромторг России.

В ближайшее время проект формирования этого реестра внесут в правительство.

Правительство также расширило налоговые льготы для IT-компаний. На льготы теперь могут рассчитывать поставщики SaaS-решений через закрытые сети. Налог на прибыль для IT-компаний установлен на уровне 0% до конца 2024 года, а страховые взносы – на уровне 7,6%.

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