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Правительство подготовило обновленный проект закона о налогообложении работающих из-за рубежа

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российское правительство доработало законопроект о новых правилах оплаты НДФЛ для граждан, которые более шести месяцев работают на российские компании из-за границы. Новая версия внесена в Госдуму, пишет «Коммерсантъ».

Правительство подготовило обновленный проект закона о налогообложении работающих из-за рубежа

В документе предлагается с 2024 года взымать с работников за рубежом, которые утратили налоговое резидентсво в РФ, 13-15%. Согласно законопроекту, доходом от источника в РФ будет считаться и вознаграждение, полученное по трудовому договору как с российской компанией, так и с обособленным подразделением иностранной компании с регистрацией в РФ.

Впервые законопроект был внесен в апреле. Тогда предлагалось повышать ставку НДФЛ до 30% после утраты налогового резидентства. Позднее проект отозвали для доработки.

Фото на обложке: create jobs 51 / Shutterstock

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