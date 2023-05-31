Правительство подготовило обновленный проект закона о налогообложении работающих из-за рубежа

Российское правительство доработало законопроект о новых правилах оплаты НДФЛ для граждан, которые более шести месяцев работают на российские компании из-за границы. Новая версия внесена в Госдуму, пишет «Коммерсантъ».

В документе предлагается с 2024 года взымать с работников за рубежом, которые утратили налоговое резидентсво в РФ, 13-15%. Согласно законопроекту, доходом от источника в РФ будет считаться и вознаграждение, полученное по трудовому договору как с российской компанией, так и с обособленным подразделением иностранной компании с регистрацией в РФ.

Впервые законопроект был внесен в апреле. Тогда предлагалось повышать ставку НДФЛ до 30% после утраты налогового резидентства. Позднее проект отозвали для доработки.

Фото на обложке: create jobs 51 / Shutterstock