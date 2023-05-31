Правительство подготовило обновленный проект закона о налогообложении работающих из-за рубежа

Российское правительство доработало законопроект о новых правилах оплаты НДФЛ для граждан, которые более шести месяцев работают на российские компании из-за границы. Новая версия внесена в Госдуму, пишет «Коммерсантъ».
В документе предлагается с 2024 года взымать с работников за рубежом, которые утратили налоговое резидентсво в РФ, 13-15%. Согласно законопроекту, доходом от источника в РФ будет считаться и вознаграждение, полученное по трудовому договору как с российской компанией, так и с обособленным подразделением иностранной компании с регистрацией в РФ.
Впервые законопроект был внесен в апреле. Тогда предлагалось повышать ставку НДФЛ до 30% после утраты налогового резидентства. Позднее проект отозвали для доработки.
Фото на обложке: create jobs 51 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Налоги в Казахстане в 2023 году: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели
- 2 НДФЛ для релокантов: какие изменения в Налоговом кодексе ждут удаленщиков
- 3 Топ-7 ошибок селлеров на маркетплейсах при выборе налогового режима
- 4 Налоговая система Армении: рай для IT-стартапов
- 5 Нетипичный офшор: налоги в Гонконге для физических и юридических лиц
ВОЗМОЖНОСТИ
31 мая 2023
31 мая 2023
31 мая 2023