В Госдуму внесли законопроект о повышении налога для работающих из-за границы россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обязывает российские компании в некоторых случаях взимать 30% НДФЛ с выплат, которые получают уехавшие за границу работники. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Поправками предлагается с 1 января 2024 года взимать с уехавших сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, однако в случае, если они перестали быть налоговыми резидентами, ставка должна вырасти до 30%.

Правила будут касаться тех, кто для работы использует российский сегмент интернета, либо размещенные в России технические и программно-аппаратные средства.

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В Минфине позднее также сообщили, что подоходный налог 30% не будет распространяться на уехавших из страны сотрудников, если они работают по трудовым договорам. Для таких работников действующие налоговые условия никак не изменятся.

С инициативой обязать нерезидентов платить подоходный налог в размере 30% выступил Минфин. Инициатива повысить налог объяснялась желанием «сохранить доходы субъектов». В сентябре 2022 года ведомство допустило снижение НДФЛ для российских «удаленщиков» за рубежом.

Также в ноябре прошлого года стало известно, что ведомство совместно с парламентом прорабатывает вопрос сохранения НДФЛ на уровне 13% для уехавших россиян, которые продолжают из-за рубежа вести бизнес в РФ.

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