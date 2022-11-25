Минфин может отказаться от идеи повышения НДФЛ для нерезидентов РФ

Минфин совместно с парламентом прорабатывает вопрос сохранения НДФЛ на уровне 13% для уехавших россиян, которые продолжают из-за рубежа вести бизнес в РФ, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее министерство выступило с инициативой обязать нерезидентов платить подоходный налог в размере 30%.

Силуанов подтвердил, что в последнее время число релоцировавшихся граждан существенно выросло по сравнению с предыдущими годами. В связи с этим встал вопрос о регулировании их деятельности в РФ «с точки зрения налоговой справедливости».

«Этот вопрос мы рассматриваем. И конечно склоняемся к тому, чтобы здесь не менять статус резидентства. Мы предусматриваем, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, также налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов Российской Федерации, то есть 13%», — сказал глава Минфина.

Он добавил, что в настоящее время представители ведомства консультируются с парламентом по этому вопросу.

Летом Минфин опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс, ведомство предложило собирать подоходный налог в размере 30% со всех россиян, находящихся за пределами страны более 180 дней.

В сентябре замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что ведомство готово обсудить смягчение предложенных ранее мер. Он объяснил, что во время работы над поправками в министерстве исходили из необходимости сохранить доходы российских субъектов.

Позднее, в октябре, Сазанов уточнил, что предложение Минфина Госдума рассмотрит между первым и вторым чтением законопроекта по основам налоговой политики в ноябре-декабре.

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