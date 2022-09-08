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Минфин допустил снижение НДФЛ для российских «удаленщиков» за рубежом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минфин РФ готов обсудить снижение НДФЛ для российских сотрудников, которые работают удаленно из-за рубежа, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Ранее ведомство предложило обязать нерезидентов платить подоходный налог в размере 30%.

Минфин допустил снижение НДФЛ для российских «удаленщиков» за рубежом

«Мы просто хотим сохранить доходы субъектов. Мы не то что специально это делаем, чтобы 30% собрать, мы просто хотим, чтобы те доходы от НДФЛ, которые поступали в доходы субъектов, сохранились», — объяснил инициативу Минфина Сазанов (цитата по Forbes). 

На уточняющий вопрос о том, готово ли ведомство снизить ставку, чиновник ответил утвердительно: «В том случае, если это российские граждане, российские налоговые резиденты, конечно, мы готовы это обсуждать».

В настоящее время сотрудники, уехавшие из России больше чем на полгода, освобождаются от НДФЛ. По новым правилам, которые подготовил Минфин, освобождение от уплаты будет отменено, а работодателя обяжут удерживать 30% с зарплаты удаленного сотрудника, если он не налоговый резидент.  

Фото на обложке: Unsplash

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