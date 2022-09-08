Минфин допустил снижение НДФЛ для российских «удаленщиков» за рубежом

Минфин РФ готов обсудить снижение НДФЛ для российских сотрудников, которые работают удаленно из-за рубежа, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.
Ранее ведомство предложило обязать нерезидентов платить подоходный налог в размере 30%.
«Мы просто хотим сохранить доходы субъектов. Мы не то что специально это делаем, чтобы 30% собрать, мы просто хотим, чтобы те доходы от НДФЛ, которые поступали в доходы субъектов, сохранились», — объяснил инициативу Минфина Сазанов (цитата по Forbes).
На уточняющий вопрос о том, готово ли ведомство снизить ставку, чиновник ответил утвердительно: «В том случае, если это российские граждане, российские налоговые резиденты, конечно, мы готовы это обсуждать».
В настоящее время сотрудники, уехавшие из России больше чем на полгода, освобождаются от НДФЛ. По новым правилам, которые подготовил Минфин, освобождение от уплаты будет отменено, а работодателя обяжут удерживать 30% с зарплаты удаленного сотрудника, если он не налоговый резидент.
Фото на обложке: Unsplash
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