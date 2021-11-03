ФНС предложила варианты смягчения налогового режима для бизнеса

Федеральная налоговая служба рассматривает возможность смягчить налоговую ставку для микро- и макро предприятий от доходов до 7% и 18% от «доходов минус расходы».

Это обсуждалось 1 ноября на совещании с участием замминистра финансов Алексея Сазанова по деталям разрабатываемого режима, рассказал Forbes один из его участников.

Бизнес, по его словам, выступает за смягчение ставки, но все будет зависеть от результата переговоров с Минфином.

По словам другого собеседника издания, ФНС так предлагает приблизить ставку к той, что сейчас предусмотрена в УСН — 6% со всех доходов или 15% с доходов за вычетом расходов. Еще одно предложение касается ограничения, согласно которому к режиму не может присоединиться предприятие с численностью более пяти человек.

«Налоговики рассматривают возможность расширить этот критерий до десяти человек. Все это поможет привлечь больше микропредприятий», — объяснил источник.

Минфин, по словам одного из участников совещания, склоняется к уже известному варианту — 8% от доходов или 20% от доходов за вычетом расходов.

Юрист коллегии адвокатов «Люди дела» Денис Зайцев считает, что разница в ставках для бизнеса достаточно ощутимая.

Чем меньше ставка, тем для большего числа компаний и индивидуальных предпринимателей такой режим будет привлекателен и они готовы будут рассматривать вариант «выхода из тени».

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