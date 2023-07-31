Таксисты попросили не заставлять их покупать автомобили российской сборки

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не принуждать бизнес в сегменте перевозок легковыми такси к покупке только локализованных в России автомобилей.
Об этом сообщается в письме НСТ за подписью исполнительного директора ассоциации Натальи Лозинской от 25 июля, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию письма. В аппарате правительства его получили и воздержались от дальнейших комментариев.
Контекст
- В январе 2023 года глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил дать правительству право устанавливать требования к уровню локализации машин, которые используются в качестве такси.
- По планам это должно дополнительно простимулировать спрос на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.
- Позднее эту тему обсуждали на президиуме Госсовета РФ в начале апреля. По его итогам президент Владимир Путин поручил правительству к 1 августа рассмотреть вопрос разработки требований по локализации машин такси и каршеринга, учитывая «возможный объем их производства отечественными автозаводами».
В НСТ считают, что предложение больше напоминает инициативу передела рынка перевозок: «Нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству».
Ассоциация уверена, что принудительная локализация машин для такси и каршеринга вызовет «массовое недовольство». Пользователям придется столкнуться с резким ростом цен на эти услуги и ухудшением транспортной доступности.
По данным НСТ, цены на машины российской сборки эконом-класса за последнее время выросли на 70–80%: в 2023 году цена на автомобиль, который стоил ранее около 1 млн рублей, поднялась до 1,8–2 млн рублей. При подобном росте цен на рынке есть явный дефицит машин, отмечает ассоциация.
Мнения ведомств
- Минпромторг согласен использовать высоколокализованные автомобили в такси и каршеринге. Подобный механизм регулирования может способствовать стимулированию спроса на машины отечественного производства.
- В Минэкономразвитии подтвердили, что идет рабочий процесс обсуждения в рамках проработки инициативы. Однако «Ведомости» ссылаются на письмо профильного замминистра Максима Колесникова от 8 июля в Минпромторг, где говорится, что законопроект Кутепова требует существенной доработки.
- Установка обязательного требования к минимальному уровню локализации легковых такси создаст преференциальный режим для отечественного автопрома, считают в Минэке. Там отметили, что «это нарушает принципы рыночной экономики и оказывает негативное влияние на уровень конкурентоспособности отечественных производителей».
- ФАС также согласна, что введение таких требований к такси преждевременно. По мнению антимонопольной службы, введение таких требований в отношении такси может усилить дисбаланс между спросом и предложением на рынке.
Фото на обложке: Unsplash
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