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Такси и каршерингу Москвы выплатят более 300 млн рублей субсидий

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Власти Москвы выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 млн рублей в виде субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Такси и каршерингу Москвы выплатят более 300 млн рублей субсидий
«В этом году мы выплатим таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 млн руб субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сейчас мы плотно занимаемся этим вопросом. Субсидирование помогает поддерживать в Москве самый молодой парк такси в Европе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что структура операторов каршеринга на рынке осталась почти неизменной после пандемии:

  • «Яндекс.драйв» — 45%; 
  • «Делимобиль» — 37%; 
  • BELKA.car — 14,5%; 
  • YouDrive — 2%; 
  • Renymee и LifCar — менее 1%.

В июне власти столицы предложили скидку на продление льготных парковочных разрешений каршерингу в размере 50%. По данным ведомства, скидка дает существенную экономию операторам. Общая экономия для рынка составляет больше 400 млн рублей.

Фото: o_m / Shutterstock

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