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Такси и каршерингу Москвы выплатят более 300 млн рублей субсидий
Новости
Екатерина Кочкина
Власти Москвы выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 млн рублей в виде субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Такси и каршерингу Москвы выплатят более 300 млн рублей субсидийЕкатерина Кочкина
«В этом году мы выплатим таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 млн руб субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сейчас мы плотно занимаемся этим вопросом. Субсидирование помогает поддерживать в Москве самый молодой парк такси в Европе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что структура операторов каршеринга на рынке осталась почти неизменной после пандемии:
- «Яндекс.драйв» — 45%;
- «Делимобиль» — 37%;
- BELKA.car — 14,5%;
- YouDrive — 2%;
- Renymee и LifCar — менее 1%.
В июне власти столицы предложили скидку на продление льготных парковочных разрешений каршерингу в размере 50%. По данным ведомства, скидка дает существенную экономию операторам. Общая экономия для рынка составляет больше 400 млн рублей.
Фото: o_m / Shutterstock
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