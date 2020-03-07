СМИ узнали о требованиях властей к такси из-за коронавируса

Департамент транспорта Москвы разослал компаниям, оказывающим услуги такси, письма с рекомендациями по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

Как отмечает издание, письма во многом они повторяют советы Роспотребнадзора по «дезинфекции транспортных средств для перевозки пассажиров», утвержденные 13 февраля.

Документ рекомендует обрабатывать салоны, в том числе, хлорамином Б, перекисью водорода, спиртами (в концентрации не менее 70%), а также «третичными аминами» и «полимерными производными гуанидина».

Водителей необходимо снабдить запасом масок (исходя из смены не реже одного раза каждые три часа), дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки салона. Не реже двух раз в сутки автомобили должны проветриваться, а в салоне следует проводить влажную уборку с обработкой средствами ручек дверей, подлокотников, спинок сидений, видеомониторов.

По мнению главы координационного совета профсоюза «Таксист» Андрея Попкова, «никто требования выполнять не будет».

«Понятно, когда это делается в автобусных парках централизованно: машина приезжает, ее обрабатывают. В Москве почти все такси в аренде находятся, весь день по городу ездят, проконтролировать их невозможно», — считает эксперт.

Попков напомнил, что речь идет не об «обычной регулярной мойке, а санитарной обработке», и отметил, что неясно, «за чей счет это будет делаться». «Пока что это напоминает имитацию бурной деятельности», — считает он.

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