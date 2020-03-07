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СМИ узнали о требованиях властей к такси из-за коронавируса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Департамент транспорта Москвы разослал компаниям, оказывающим услуги такси, письма с рекомендациями по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

СМИ узнали о требованиях властей к такси из-за коронавируса

Как отмечает издание, письма во многом они повторяют советы Роспотребнадзора по «дезинфекции транспортных средств для перевозки пассажиров», утвержденные 13 февраля.

Документ рекомендует обрабатывать салоны, в том числе, хлорамином Б, перекисью водорода, спиртами (в концентрации не менее 70%), а также «третичными аминами» и «полимерными производными гуанидина». 

Водителей необходимо снабдить запасом масок (исходя из смены не реже одного раза каждые три часа), дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки салона. Не реже двух раз в сутки автомобили должны проветриваться, а в салоне следует проводить влажную уборку с обработкой средствами ручек дверей, подлокотников, спинок сидений, видеомониторов. 

По мнению главы координационного совета профсоюза «Таксист» Андрея Попкова, «никто требования выполнять не будет».

«Понятно, когда это делается в автобусных парках централизованно: машина приезжает, ее обрабатывают. В Москве почти все такси в аренде находятся, весь день по городу ездят, проконтролировать их невозможно», — считает эксперт.

Попков напомнил, что речь идет не об «обычной регулярной мойке, а санитарной обработке», и отметил, что неясно, «за чей счет это будет делаться». «Пока что это напоминает имитацию бурной деятельности», — считает он.

Фото: Unsplash

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