Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

Агрегаторы такси сообщили о готовности разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем такси находился самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки к законопроекту о такси.

Поправки подготовили «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и группа «Везет».

Агрегаторы предложили возмещать ущерб жизни, здоровью, багажу, ручной клади каждого пассажира в размере до 2 млн рублей на один случай причинения вреда.

Возмещение может производиться с использованием механизма добровольного страхования рисков своей ответственности или добровольного страхования рисков причинения вреда. При этом агрегаторы готовы нести субсидиарную ответственность наряду с перевозчиками, которые являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями.

Это означает, что служба заказа такси понесет материальную ответственность, только если перевозчик не сможет компенсировать причиненный пассажиру вред в полном объеме, пояснил изданию юрист Forward Legal Станислав Бородаев.

По словам представителей агрегаторов, в законодательстве сейчас не установлена ответственность служб заказа такси, но «добросовестные агрегаторы добровольно ввели страхование каждой поездки».

Они считают «важным распространить эту практику повсеместно, закрепив в отраслевом законодательстве субсидиарную ответственность в случае ДТП». Таким образом, платформы будут обязаны нести материальную ответственность, если заказ выполняется самозанятым водителем или водителем, зарегистрированным в качестве ИП.

Сейчас, согласно закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси...», агрегаторы такси несут субсидиарную ответственность за ДТП, только если на момент происшествия водитель такси не имел разрешения на таксомоторные перевозки.

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