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«Ситимобил» переименовал VK Taxi на «Такси ВКонтакте» и обновил айдентику сервиса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Агрегатор «Ситимобил» изменил название своего мини-приложения VK Taxi для заказа такси из «ВКонтакте» и представил новую айдентику сервиса. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

«Ситимобил» переименовал VK Taxi на «Такси ВКонтакте» и обновил айдентику сервиса

Теперь приложение называется «Такси ВКонтакте».

Сервис запустил рекламную кампанию. Ее материалы будут размещены во всех рекламных каналах сервиса, в том числе OLV, и на ТВ. Также на дорогах появятся автомобили с брендингом сервиса: первыми их увидят пользователи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Мини-приложение было запущено чуть больше года назад. Сервис позволяет вызывать и оплачивать такси через мобильное приложение VK, разделять оплату с друзьями из соцсети и делиться с ними своим маршрутом. Через «Такси ВКонтакте» также можно заказать машину прямо из сообщества или передать с водителем посылку (тариф «Доставка»).

В июле пользователи «Такси ВКонтакте» впервые совершили более 1,3 млн поездок в месяц — это треть от всего объема с момента запуска сервиса. В пиковые дни на сервис приходится до 10% от всех поездок с «Ситимобил», в отдельных городах эта цифра достигает 20–30%.

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