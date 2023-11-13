Бывший глава Mastercard в России стал председателем совета директоров TCS Group

Бывший глава Mastercard в России стал председателем совета директоров TCS Group. Ранее материнскую компанию «Тинькофф банка» возглавлял Константинос Экономидес – он ушел с поста несколько дней назад.

Совет директоров TCS Group возглавил бывший руководитель Mastercard в России Алексей Малиновский. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Алексей Малиновский является членом совета директоров материнской компании «Тинькофф банка» с июля 2023 года. В команде Mastercard он работал с 2010 года.

Ранее совет директоров TCS Group возглавлял Константинос Экономидес. 7 ноября стало известно, что он покинул пост. Экономидес работал в TCS Group в течение 15 лет в должностях члена совета директоров и его председателя.

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