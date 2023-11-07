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Константинос Экономидес покинул пост председателя совета директоров TCS Group

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Константинос Экономидес покинул пост председателя совета директоров материнской компании банка «Тинькофф». Он проработал в TCS Group 15 лет. Ранее TCS Group объявила о планах выделить российский сегмент бизнеса в отдельное предприятие.

Константинос Экономидес покинул пост председателя совета директоров TCS Group

Головную компанию «Тинькофф банка» покинул председатель совета директоров. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Константинос Экономидес работал в TCS Group в течение 15 лет в должностях члена совета директоров и его председателя.

«Это решение далось нелегко. Настало время для новой главы как для меня, так и для правления. Изменения являются неотъемлемой частью роста и обновления, и я уверен, что эта организация будет продолжать процветать с появлением новых лидеров», – прокомментировал свой уход Экономидес. 

В апреле TCS Group объявила о планах выделить российский сегмент бизнеса в отдельное предприятие. Им будет управлять команда топ-менеджеров во главе с председателем правления Станиславом Близнюком.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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