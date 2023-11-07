Константинос Экономидес покинул пост председателя совета директоров TCS Group

Константинос Экономидес покинул пост председателя совета директоров материнской компании банка «Тинькофф». Он проработал в TCS Group 15 лет. Ранее TCS Group объявила о планах выделить российский сегмент бизнеса в отдельное предприятие.

Головную компанию «Тинькофф банка» покинул председатель совета директоров. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Константинос Экономидес работал в TCS Group в течение 15 лет в должностях члена совета директоров и его председателя.

«Это решение далось нелегко. Настало время для новой главы как для меня, так и для правления. Изменения являются неотъемлемой частью роста и обновления, и я уверен, что эта организация будет продолжать процветать с появлением новых лидеров», – прокомментировал свой уход Экономидес.

В апреле TCS Group объявила о планах выделить российский сегмент бизнеса в отдельное предприятие. Им будет управлять команда топ-менеджеров во главе с председателем правления Станиславом Близнюком.

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